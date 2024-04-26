Черевченко о назначении в «Факел»: Решение принял практически сразу же

Новый наставникпрокомментировал свое назначение на пост главного тренера клуба.

«Сегодня поздно ночью поступил звонок и предложение от спортивного директора Кирилла Котова. Думал недолго, решение принял практически сразу же. Воронеж по-настоящему футбольный город, поэтому рад стать частью клуба с большой историей и такой потрясающей армией болельщиков.

Постараемся совместными усилиями до конца сезона решить все поставленные перед командой задачи», — приводит слова Черевченко пресс-служба «Факела».

Напомним, что сегодня, 26-го апреля стало известно о расставании с Сергеем Ташуевым, который покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам. После 25-и туров в РПЛ воронежцы занимают 11-е место в таблице с 26-ю очками в активе.