ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Дмитрий Кириченко«На Евро забил, как Савичев в финале Олимпиады». Дмитрий Кириченко — о Бердыеве, «золоте» Кубка УЕФА и рекорде на ЧЕ-2004
    Все новости спорта

    Черевченко о назначении в «Факел»: Решение принял практически сразу же

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Факел
    Новый наставник «Факела» Игорь Черевченко прокомментировал свое назначение на пост главного тренера клуба.

    Игорь Черевченко
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игорь Черевченко

    «Сегодня поздно ночью поступил звонок и предложение от спортивного директора Кирилла Котова. Думал недолго, решение принял практически сразу же. Воронеж по-настоящему футбольный город, поэтому рад стать частью клуба с большой историей и такой потрясающей армией болельщиков.

    Постараемся совместными усилиями до конца сезона решить все поставленные перед командой задачи», — приводит слова Черевченко пресс-служба «Факела».

  • РПЛ. «Краснодар» вернулся в чемпионскую гонку
  • Итоги 21-го тура чемпионата России по футболу
  • Сегодня

    • Напомним, что сегодня, 26-го апреля стало известно о расставании с Сергеем Ташуевым, который покинул пост главного тренера «Факела» по семейным обстоятельствам. После 25-и туров в РПЛ воронежцы занимают 11-е место в таблице с 26-ю очками в активе.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Сосьедад» «Реал»?
  • «Реал Сосьедад» — «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Монпелье» возьмет реванш за поражение в первом круге
  • «Монпелье» — «Нант». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Ювентус» — «Милан»: вернется ли к кому-то успех?
  • «Ювентус» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.85
  • Экспресс дня 26 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монпелье — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Милан
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Атлетико — Атлетик
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Бернли
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бавария — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры