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    Президент РПЛ высказался об отравлении игроков «Сочи» перед матчем «Ахматом»

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    Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев уверен, что грозненский «Ахмат» не причастен к отравлению игроков «Сочи» (1:0) перед очным матчем.

    Александр Алаев
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    Александр Алаев

    Сразу 14 футболистов «Сочи» отравились накануне матча с «Ахматом».

    «Перестаньте! Я не хочу обсуждать теории заговора. Все мы прекрасно знаем, что за 15 лет РПЛ "Ахмат" — самый гостеприимный и надежный.

    Никогда такого даже близко не было. Я даже не хочу это обсуждать. Я отношусь с уважением и к "Сочи", и к "Ахмату". Всякое в жизни бывает.

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    • Наверное, у вас тоже было когда-то отравление, но строить теории заговора точно не надо», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Сочи» после занимает последнее место в таблице РПЛ после 25 матчей.

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