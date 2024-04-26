Президент РПЛ высказался об отравлении игроков «Сочи» перед матчем «Ахматом»

Президент российской Премьер-лигиуверен, что грозненскийне причастен к отравлению игроков(1:0) перед очным матчем.

Сразу 14 футболистов «Сочи» отравились накануне матча с «Ахматом».

«Перестаньте! Я не хочу обсуждать теории заговора. Все мы прекрасно знаем, что за 15 лет РПЛ "Ахмат" — самый гостеприимный и надежный.

Никогда такого даже близко не было. Я даже не хочу это обсуждать. Я отношусь с уважением и к "Сочи", и к "Ахмату". Всякое в жизни бывает.

Наверное, у вас тоже было когда-то отравление, но строить теории заговора точно не надо», — приводит слова Алаева «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Сочи» после занимает последнее место в таблице РПЛ после 25 матчей.