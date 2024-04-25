ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Канунников«Каждый сам выбирает — быть запасным в топ-клубе или лидером в команде поменьше». Максим Канунников — о карьере, любимом тренере и бесполезности обид
    Все новости спорта

    «Челси» планирует продать одного из ведущих игроков

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Челси АПЛ Футбол Англии Саудовская Про-Лига Трансферы
    «Челси» после завершения сезона намерен продать атакующего полузащитника Рахима Стерлинга.

    Рахим Стерлинг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рахим Стерлинг

    По информации The Telegraph, «Челси» открыт в том числе и для предложений по Стерлингу из Саудовской Аравии.

    Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 28 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

    Источник также утверждает, что в списке игроков, которые больше не входят в планы главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино, находится защитник Марк Кукурелья.

  • От плохого к худшему. Увольнение Тухеля и еще 15 главных ошибок Тодда Боэли в «Челси»
  • Изучаем главные ошибки, которые владелец «Челси» совершил с того момента, как купил лондонский клуб
  • 28/02/2024

    • «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 32 матчей.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Спартак» окажет сопротивление ЦСКА
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Манчестер Сити» сделает шаг навстречу чемпионству
  • «Брайтон» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
  • Команда Гончаренко возьмет реванш за вылет из Кубка России
  • «Урал» — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 2.60
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.19
  • Экспресс дня 25 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Брайтон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Урал — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Факел — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.32
  • Прогноз на матч Ахмат — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Удинезе — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер
  • Баскетбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры