«Челси» планирует продать одного из ведущих игроков

после завершения сезона намерен продать атакующего полузащитника

По информации The Telegraph, «Челси» открыт в том числе и для предложений по Стерлингу из Саудовской Аравии.

Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего футболиста в 45 миллионов евро. В текущем сезоне он провел в английской Премьер-лиге 28 матчей, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Источник также утверждает, что в списке игроков, которые больше не входят в планы главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино, находится защитник Марк Кукурелья.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 32 матчей.