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    Источник: РПЛ против расширения до 18 клубов

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    Российская Премьер-лига не планирует расширять состав участников турнира до 18 клубов.

    Клаудиньо
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    Клаудиньо

    По информации «РБК-Спорт», часть клубов, рискующих вылететь из РПЛ, обсуждали между собой идею, чтобы на одном из собраний клубов совместно обратиться к руководству лиги и инициировать вопрос о ее расширении с 16 до 18 клубов.

    Источник отмечает, что в руководстве лиги пока не видят смысла в расширении, поскольку такой шаг не ведет к ее развитию, повышению конкуренции или зрелищности.

  • Орлов призвал РПЛ к расширению до 18 клубов
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    • Также расширение приведет к тому, что спонсорских денег станет меньше, а клубы больше будут тратить на поездки, говорят они.

    Кроме того, регламент РПЛ был согласован до старта чемпионата и не должен меняться в конце сезона.

    Напомним, РПЛ ранее назвала дату начала нового сезона.

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