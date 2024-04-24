Источник: РПЛ против расширения до 18 клубов

Российскаяне планирует расширять состав участников турнира до 18 клубов.

По информации «РБК-Спорт», часть клубов, рискующих вылететь из РПЛ, обсуждали между собой идею, чтобы на одном из собраний клубов совместно обратиться к руководству лиги и инициировать вопрос о ее расширении с 16 до 18 клубов.

Источник отмечает, что в руководстве лиги пока не видят смысла в расширении, поскольку такой шаг не ведет к ее развитию, повышению конкуренции или зрелищности.

Также расширение приведет к тому, что спонсорских денег станет меньше, а клубы больше будут тратить на поездки, говорят они.

Кроме того, регламент РПЛ был согласован до старта чемпионата и не должен меняться в конце сезона.

Напомним, РПЛ ранее назвала дату начала нового сезона.