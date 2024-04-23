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    Орлов призвал РПЛ к расширению до 18 клубов

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    Известный комментатор Геннадий Орлов считает, что в российской Премьер-лиги должны играть 18 клубов.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Расширяемся? Ну я за и приглашаю к дискуссии. Европейских турниров нет. Эти команды (аутсайдеры текущего чемпионата России — прим.), они все состоятельные.

    У нас же были трагедии, там что команды вылетали. А эти показывают качество игры. Народ ходит на них, смотрит. На них интересно смотреть.

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    • А для такой страны, как наша, у нас 140 миллионов. Ну, конечно, хорошо, чтобы 18 команд было. Стадионы есть», — сказал Орлов в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, РПЛ ранее назвала дату начала нового сезона.

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