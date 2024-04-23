Орлов призвал РПЛ к расширению до 18 клубов

Известный комментаторсчитает, что в российской Премьер-лиги должны играть 18 клубов.

«Расширяемся? Ну я за и приглашаю к дискуссии. Европейских турниров нет. Эти команды (аутсайдеры текущего чемпионата России — прим.), они все состоятельные.

У нас же были трагедии, там что команды вылетали. А эти показывают качество игры. Народ ходит на них, смотрит. На них интересно смотреть.

А для такой страны, как наша, у нас 140 миллионов. Ну, конечно, хорошо, чтобы 18 команд было. Стадионы есть», — сказал Орлов в интервью YouTube-каналу «Такой футбол».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, РПЛ ранее назвала дату начала нового сезона.