ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Семак — тренер «Зенита»Финиш РПЛ. «Зенит» и «Краснодар» бьются за золото, квартету московских клубов остается только бронза
    Все новости спорта

    Миранчук хотят подписать два клуба Серии А

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Аталанта Фиорентина Торино Серия A Футбол Италии Трансферы
    Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» после завершения сезона.

    Алексей Миранчук
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алексей Миранчук

    В подписании российского футболиста заинтересованы два клуба итальянской Серии А.

    По данным Calciomercato, речь идет о «Торино» и «Фиорентине».

    Миранчук уже выступал за «Торино» в сезоне-2022/2023 на правах аренды. Туринский клуб позже пытался выкупить его, но не смог договориться с «Аталантой».

  • Роналдиньо из «Болоньи». Как Зиркзе стал трансферной целью топ-клубов
  • Джошуа Зиркзе — один из лучших игроков сезона в итальянской Серии А
  • Вчера

    • Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в девять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 21 матч, забил три гола и сделал пять результативных передач.

    Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Финал Кубка Гагарина закончится игрой №4?
  • «Локомотив» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Команда Марцела Лички завоюет три очка
  • «Оренбург» — «Динамо». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
  • «Краснодар» не упустит возможность набрать важные очки
  • «Краснодар» — «Балтика». Прогноз и ставки
  • 2.20
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.31
  • Экспресс дня 24 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Локомотив — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Краснодар — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Эвертон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Шеффилд Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры