Миранчук хотят подписать два клуба Серии А

может покинутьпосле завершения сезона.

В подписании российского футболиста заинтересованы два клуба итальянской Серии А.

По данным Calciomercato, речь идет о «Торино» и «Фиорентине».

Миранчук уже выступал за «Торино» в сезоне-2022/2023 на правах аренды. Туринский клуб позже пытался выкупить его, но не смог договориться с «Аталантой».

Transfermarkt оценивает стоимость Миранчука в девять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Италии 21 матч, забил три гола и сделал пять результативных передач.

Контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до июня 2025 года.