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    «Химки» переиграли КАМАЗ и вышли на первое место

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    В матче 29-го тура Первой лиги «Химки» дома победили КАМАЗ со счетом 1:0.

    Андрей Талалаев (главный тренер «Химки»)
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    Андрей Талалаев (главный тренер «Химки»)

    Автором единственного забитого мяча стал Хетаг Хосонов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Химки — КамАЗ 1:0
    Гол: 1:0 Хетаг Хосонов (60') Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов, Роман Юзепчук, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. КамАЗ: Роман Мануйлов, Валерий Почивалин, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Samok S., Fartuna B., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ratnikov S. Предупреждения: Валентин Пальцев (40'), Gyurdzhan A. (45')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Химки» с 51 очком вышли на первое место в первой лиге. КАМАЗ с 36 пунктами идет 12-м в турнирной таблице.

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