«Химки» переиграли КАМАЗ и вышли на первое место

Андрей Талалаев (главный тренер «Химки») Фото: globallookpress.com
Автором единственного забитого мяча стал Хетаг Хосонов.
Футбол. Россия. ФНЛ
Химки — КамАЗ 1:0
Гол: 1:0 Хетаг Хосонов (60') Химки: Антон Митрюшкин, Петар Голубович, Данил Степанов, Сергей Терехов, Илья Берковский, Хетаг Хосонов, Бутта Магомедов, Роман Юзепчук, Александр Руденко, Varatynov S., Volkov Z. КамАЗ: Роман Мануйлов, Валерий Почивалин, Александр Гаглоев, Юрий Кириллов, Валентин Пальцев, Дамир Таликин, Samok S., Fartuna B., Gorelov P., Gyurdzhan A., Ratnikov S. Предупреждения: Валентин Пальцев (40'), Gyurdzhan A. (45')
«Химки» с 51 очком вышли на первое место в первой лиге. КАМАЗ с 36 пунктами идет 12-м в турнирной таблице.