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    Тен Хаг: Реакция СМИ после игры с «Ковентри» — это позор

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ковентри
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал позором критику со стороны СМИ по поводу игры его команды в полуфинале Кубка Англии с «Ковентри Сити» (3:3, 2:4 по пен.).

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Реакция и комментарии (СМИ) после игры с "Ковентри" — вот это был позор. Подобное было неправильным с вашей стороны. Главное в футболе — это результаты. Мы вышли в финал и заслужили это не только этой игрой, но и другими матчами», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

    Ранее сообщалось о том, что руководство «Манчестер Юнайтед», вероятно, уволит тен Хага даже в случае победы в Кубке Англии.

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