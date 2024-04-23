Тен Хаг: Реакция СМИ после игры с «Ковентри» — это позор

Главный тренерназвал позором критику со стороны СМИ по поводу игры его команды в полуфинале Кубка Англии с(3:3, 2:4 по пен.).

«Реакция и комментарии (СМИ) после игры с "Ковентри" — вот это был позор. Подобное было неправильным с вашей стороны. Главное в футболе — это результаты. Мы вышли в финал и заслужили это не только этой игрой, но и другими матчами», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось о том, что руководство «Манчестер Юнайтед», вероятно, уволит тен Хага даже в случае победы в Кубке Англии.

После победы над «Ковентри Сити» «манкунианцы» вышли в финал Кубка страны, где сыграет против «Манчестер Сити» 25-го мая.