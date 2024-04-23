Президент «Интера» выпустил обращение после победы в Серии А

Президент миланского «Интера» Стивен Чжан официально обратился ко всем причастным к победе клуба в Серии А.

«Ого, 20. Вот это номер! 20 скудетто. 116 лет, и вот наконец мы здесь. Сегодня особенный день, исторический день для всей семьи "нерадзурри". Сегодня наши сердца полны радости, потому что "Интер" достиг того, о чём лишь немногие могут мечтать. Сегодня все болельщики "Интера" по всему миру будут праздновать получение второй звезды, невероятную отметку в нашей истории, которую мы написали вместе.

Мы столкнулись с бесчисленными трудностями, от успехов и сложных моментов до достижения величайшей славы, которая окупает все наши усилия. Наша цель всегда была одной и той же: вернуться к вершинам итальянского и европейского футбола. Мы достигли этого вместе. И сегодня мы празднуем 20-е скудетто в нашей истории. Это наша вторая звезда, которую мы отныне будем носить на груди.

Мы гордимся тем, что подхватили наследие легенд клуба и оставили свой собственный след в 116-летней истории "Интера", истории, которая будет продолжаться со временем. Разделяя сегодня эти эмоции с двумя сияющими звёздами, мы думаем обо всех, кто внёс свой вклад в достижение этого выдающегося события.

Моя самая большая благодарность также адресована нашим воинам, сражающимся на поле. Нашему потрясающему тренеру Симоне Индзаги и всем его сотрудникам: спасибо, Симоне. Я много раз говорил, что вы — подарок для меня во время моего президентства, эксперт, исключительный человек, который сформировал нашу команду с менталитетом победителя», — цитирует Чжана официальный сайт «Интера».

Календарь и таблица Серии А

Вчера, 22 апреля, «Интер» в миланском дерби победил «Милан» со счетом 2:1 и за пять туров до конца сезона стал чемпионом Италии.