Футболист «Ахмата»: Адиев дает команде много уверенности

Защитник «Ахмата»рассказал о влиянии главного тренера грозненского клубана команду.

«Магомед Адиев даёт нам много уверенности, помогает команде. Это единственное, что необходимо в данный момент.

Атмосфера в "Ахмате" очень хорошая, ведь мы победили ЦСКА», — сказал Ловат «Чемпионату».

Напомним, Адиев был назначен на должность главного тренера «Ахмата» в начале нынешнего месяца. Вчера, 20 апреля, в матче 25-го тура чемпионата России грозненский клуб обыграл ЦСКА со счётом 2:1.

Календарь и таблица РПЛ

После 24 матчей РПЛ «Ахмат» набрал 23 очка и на данный момент занимает 14-е место. В следующем туре подопечные Адиева сыграют с «Сочи». Встреча состоится 25 апреля.