Роша о поражении ЦСКА: Такое случается, мы понимали, что «Ахмат» хочет выбраться из зоны вылета

Защитниквысказался о поражении армейцев в матче 25-го тура РПЛ с(1:2).

«Все матчи достаточно сложные. Мы прекрасно понимали, что "Ахмат" был в нижней части турнирной таблицы, и мы прекрасно понимаем, что они хотят оттуда выбраться.

Они приехали сюда, чтобы играть. Мы пропустили два мяча, но это футбол — такое случается. Сейчас надо думать о следующих матчах», — передает слова Роши Чемпионат.

После поражения от «Ахмата» ЦСКА занимает 5-е место в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Спартака» 25-го апреля.