Семак про Адамова в «Оренбурге»: Играет много и получает хорошую игровую практику

Главный тренероценил игру защитника команды, который сейчас выступает зана правах аренды.

«То, что Арсен играет много и получает хорошую игровую практику, безусловно, большой плюс и для нас, и для него. Что касается будущих перспектив, мы следим за всеми игроками, которые у нас есть в аренде и у нас есть опция обратного выкупа.

Сейчас Константин Георгиевич Зырянов занимается сбором информации, поддерживает контакт со всеми. И мы в конце сезона уже примем решение, исходя из нашей комплектации, кого вернуть обратно.

Посмотрим, у нас будет подготовительный этап, где мы можем посмотреть, насколько кто прибавил, и решить, насколько тот или иной игрок будет готов остаться у нас на следующий сезон», — передает слова Семака Чемпионат.

В нынешнем сезоне Адамов провел 20 матчей за «Оренбург» в РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.