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    Семак про Адамова в «Оренбурге»: Играет много и получает хорошую игровую практику

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру защитника команды Арсена Адамова, который сейчас выступает за «Оренбург» на правах аренды.

    Арсен Адамов
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    Арсен Адамов

    «То, что Арсен играет много и получает хорошую игровую практику, безусловно, большой плюс и для нас, и для него. Что касается будущих перспектив, мы следим за всеми игроками, которые у нас есть в аренде и у нас есть опция обратного выкупа.

    Сейчас Константин Георгиевич Зырянов занимается сбором информации, поддерживает контакт со всеми. И мы в конце сезона уже примем решение, исходя из нашей комплектации, кого вернуть обратно.

    Посмотрим, у нас будет подготовительный этап, где мы можем посмотреть, насколько кто прибавил, и решить, насколько тот или иной игрок будет готов остаться у нас на следующий сезон», — передает слова Семака Чемпионат.

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