Виктор Са считает, что «Краснодар» остается в чемпионской гонке

Бразильский полузащитниквысказался о победе над(2:0).

«Я счастлив. Меня в целом радует победа команды, она вернула нам уверенность. Меня удивляет цифра голов "Краснодара", это очень приятно.

Во время игры был немного расстроен ударом в штангу, но слава богу, что второй удар получился более точным. Очень рад голу.

"Краснодар" в чемпионской гонке? Конечно. Нам нужно идти от игры к игры, работать в том же духе, а там уже посмотрим, что произойдет», — цитирует Са «Матч ТВ».

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Таким образом, «Краснодар» смог набрать 46 очков и закрепился на втором месте в турнирной таблице. У «Факела» 26 пунктов и 11-я строчка.