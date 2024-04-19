Тренер «Аталанты»: Мы прошли замечательную команду, я очень счастлив

Главный тренервысказался о выходе своей команды в полуфинал Лиги Европы. В 1/4 финала турнира команда прошла(3:0, 0:1).

«Мы прошли замечательного тренера и отличную команду. Мы очень счастливы и с завтрашнего дня будем думать о следующих матчах.

Была немного неистовая игра. Защищаться можно по-разному: либо отсиживаться, либо прессинговать, и мы выбрали последний вариант. Команда была физически сильна и поддерживала темп. В моей карьере может не быть трофеев, но есть несколько медалей, и я думаю, что проход "Ливерпуля" заслуживает медали.

Без сомнения, нам важно что-то выиграть, но трофей — это ещё и единство этих парней. В перерыве я спросил их, не хотят ли они немного отойти назад и защищаться глубже, если чувствуют прессинг, но они ответили, что нет! Для меня это трофей, потому что они думают так же, как и я, они занимают позиции и используют подходы, которые им нравятся», — приводит слова Гасперини Football Italia.

В 1/2 финала Лиги Европы «Аталанта» встретится с французским «Марселем». Первая игра между этими командами состоится 2-го мая, а ответная — 9-го числа.