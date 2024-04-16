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    Таранов: «Балтика» может дать хороший бой ЦСКА

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    Бывший российский футболист Иван Таранов поделился мыслями перед матчем 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Балтикой».

    «Балтика»
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    «Балтика»

    «ЦСКА — это клуб, который всегда ставит перед собой самые высокие задачи, то есть борьба только за первое место. Понятно, что сезон у команды складывается неоднозначно. И насколько ЦСКА сможет пройти в Кубке России — это уже другой вопрос. Конечно, я уверен, что у ЦСКА в матче с "Балтикой" будет настрой только на победу.

    "Балтика" же набрала неплохой ход, достойно выглядела на фоне "Зенита" и очень успешно отыграла на выезде с "Ахматом". Поэтому я думаю, что команда имеет сейчас эмоциональный всплеск и подъём и может дать хороший бой ЦСКА», — сказал Таранов Чемпионату.

  • ЦСКА — «Балтика». Онлайн
  • Онлайн-трансляция ответного матча 1/2 финала Кубка России между ЦСКА и «Балтикой»
  • Сегодня

    • Напомним, что 1-й матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между «Балтикой» и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 1:0. Ответная игра состоится сегодня, 16-го апреля в 19:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть тут.

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