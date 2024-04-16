Два игрока из РПЛ номинированы на премию Golden Boy

Сергей Пиняев Фото: globallookpress.com
В список номинантов попали два игрока из российской Премьер-лиги.
Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков занимает предварительное 62-е место, а полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев — 78-е.
В топ-10 претендентов на премию вошли Ламин Ямаль («Барселона»), Жоау Невеш («Бенфика»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Лени Йоро («Лилль»), Савио («Жирона»), Коби Майну («МЮ»), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Йоррел Хато («Аякс») и Артур Вермерен («Атлетико»).
С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
В прошлом году обладателем награды стал полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем.