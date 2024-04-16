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    Два игрока из РПЛ номинированы на премию Golden Boy

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    Стали известны имена 100 футболистов, номинированных на престижную премию Golden Boy.

    Сергей Пиняев
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    Сергей Пиняев

    В список номинантов попали два игрока из российской Премьер-лиги.

    Нападающий «Крыльев Советов» Никита Салтыков занимает предварительное 62-е место, а полузащитник «Локомотива» Сергей Пиняев — 78-е.

    В топ-10 претендентов на премию вошли Ламин Ямаль («Барселона»), Жоау Невеш («Бенфика»), Алехандро Гарначо («Манчестер Юнайтед»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»), Лени Йоро («Лилль»), Савио («Жирона»), Коби Майну («МЮ»), Рико Льюис («Манчестер Сити»), Йоррел Хато («Аякс») и Артур Вермерен («Атлетико»).

    С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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