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    Федотов: Получилась трудовая победа, ждем следующего соперника

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    Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе своей команды в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ с «Балтикой» (2:0).

    Владимир Федотов
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    Владимир Федотов

    «Балтика сегодня применила ротацию, и нам было важно на этом фоне не поймать волну благодушия. Тем более, в родных стенах хотелось порадовать болельщиков.

    Получилась трудовая победа: график напряжённый, так что сохраненные эмоции нам еще понадобятся в ближайшее время. Рады, что вышли в финал Пути РПЛ, теперь ждём соперника», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

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    • По сумме 2-х встреч ЦСКА прошел «Балтику» (1:0 и 2:0) и вышел в финал Кубка России Пути РПЛ. В заключительной стадии турнира армейцы сыграют против победителя пары «Зенит» — «Спартак».

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