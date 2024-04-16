Федотов: Получилась трудовая победа, ждем следующего соперника

Главный тренервысказался о победе своей команды в ответном матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ с(2:0).

«Балтика сегодня применила ротацию, и нам было важно на этом фоне не поймать волну благодушия. Тем более, в родных стенах хотелось порадовать болельщиков.

Получилась трудовая победа: график напряжённый, так что сохраненные эмоции нам еще понадобятся в ближайшее время. Рады, что вышли в финал Пути РПЛ, теперь ждём соперника», — приводит слова Федотова официальный сайт клуба.

По сумме 2-х встреч ЦСКА прошел «Балтику» (1:0 и 2:0) и вышел в финал Кубка России Пути РПЛ. В заключительной стадии турнира армейцы сыграют против победителя пары «Зенит» — «Спартак».