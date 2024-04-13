Тен Хаг: Мы знаем, что должны побеждать. Мы хотим бороться за самые высокие места

Главный тренерподвел итог матча против(2:2).

«Мы знаем, что должны побеждать. Мы хотим бороться за самые высокие места. Вы видели матч. В первом тайме у нас были проблемы, у Магуайра возникли трудности, но он сумел их преодолеть, потому что мы в нем нуждались.

Второй тайм был намного лучше. Это хорошо, что мы дважды сумели отыграться. Командный дух на хорошем уровне. К концу игры мы могли бы действовать более собранно и спокойно, могли бы реализовать больше моментов. Сопернику было тяжело, потому что они потратили много сил в первом тайме. Они оставляли бреши в обороне, их было много, но мы ими не воспользовались.

Нам надо побеждать, но у нас было слишком много ненужных потерь очков в последних играх.

За последние четыре матча в наши ворота назначили три пенальти, и все они были спорными. Хотя и наш сегодняшний пенальти был таким же», — цитирует тен Хага Sky Sports.