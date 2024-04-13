«Енисей» разгромил «Аланию»

«Енисей» выиграл три из четырех последних матчей в Первой лиге Фото: t.me/EniseyFC
Матч в Красноярске завершился со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
В составе «Енисея» отличились Андрей Мазурин, Александр Ломакин, Андрей Окладников и Виталий Стежко.
Автором единственного гола гостей стал Ислам Машуков.
«Енисей» выиграл три из четырех последних матчей в Первой лиге.
«Енисей» занимает девятое место в турнирной таблице — 36 очков. «Алания» находится на шестой строчке — 37 очков.
Футбол. Россия. ФНЛ
Енисей — Алания 4:1
Голы: 1:0 Андрей Мазурин (10'), 2:0 Александр Ломакин (22'), 3:0 Андрей Окладников (25'), 4:0 Виталий Стежко (62'), 4:1 Ислам Машуков (85') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Александр Масловский, Виталий Стежко, Михаил Гащенков, Егор Иванов, Александр Ломакин, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Tikhonov D. Алания: Ростислав Солдатенко, Заур Тарба, Хетаг Кочиев, Константин Плиев, Давид Шавлохов, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Ибрагим Цаллагов, Николай Гиоргобиани, Ислам Машуков, Gagloev T. Предупреждение: Gurtsiev B. (90+3')