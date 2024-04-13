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    «Болонья» и «Монца» сыграли вничью

    «Болонья» — «Монца»: счет матча 0:0, обзор

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    В матче 32-го тура итальянской Серии А «Болонья» и «Монца» не смогли определить сильнейшего.

    «Болонья»
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    «Болонья»

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Футбол. Италия. Серия А
    Болонья — Монца 0:0
    Болонья: Лукаш Скорупски, Стефан Пош, Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Виктор Кристансен, Михел Эбишер, Ремо Фройлер, Льюис Фергюсон (Дан Ндой, 62'), Кацпер Урбаньски, Риккардо Орсолини, Джошуа Зиркзее Монца: Микеле Ди Грегорио, Андреа Карбони (Педру Перейра, 68'), Роб Холдинг, Армандо Иццо, Самуэле Биринделли, Милан Дюрич, Маттео Пессина, Андреа Кольпани (Валентин Карбони, 84'), Варрен Бондо (Лоренцо Коломбо, 84'), Жан-Даниэль Акпа (Роберто Гальярдини, 79'), Алессио Дзербин (Дэниел Мальдини, 79') Предупреждения: Риккардо Орсолини (5'), Жан-Даниэль Акпа (19'), Льюис Фергюсон (33'), Армандо Иццо (36'), Сэм Бёкема (74'), Варрен Бондо (80'), Самуэле Биринделли (87')

    Календарь и таблица Серии А

    Таким образом, позиции команд остались прежними: «Болонья» (59 очков) — четвертая, «Монца» (43) — 11-я.

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