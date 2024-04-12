ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Аталанта»Клоппу нужно чудо. «Аталанта» унизила «Ливерпуль» на «Энфилде»
    Все новости спорта

    Гендиректор «Арсенала» отреагировал на слухи о возможном переходе Дзюбы

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ Арсенал Тула ФНЛ — Первая лига Футбол России Локомотив РПЛ Артём Дзюба Трансферы
    Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов прокомментировал информацию о том, что его клуб планирует подписать нападающего «Локомотива» Артема Дзюбу.

    Артем Дзюба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Артем Дзюба

    Сообщалось также, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа».

    «Из прессы узнал об интересе нашего клуба к Дзюбе. Первый раз слышу об этом. У нас сейчас другие приоритеты: нет трансферного окна, никто никуда не переходит. Мы не занимаемся трансфером Артема, а занимаемся решением наших турнирных задач.

    Честно, не понимаю, откуда эта новость и кто ее придумал. С Дзюбой у меня прекрасные личные отношения. Желаю ему всяческих успехов в "Локомотиве". Думаю, Артем, как и мы, сам удивлен этой новости», — приводит слова Зотова Sport24.

  • Дзюба: В будущем могу стать актером
  • Читайте по теме

    • Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лацио» будет настроен серьезно
  • «Лацио» — «Салернитана». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Лестер» удержит лидирующую позицию
  • «Плимут» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • «Магнитка» завершит серию в Екатеринбурге?
  • «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.52
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернитана
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 14:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Бетис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Краснодар — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Лутон Таун
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Мальорка — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры