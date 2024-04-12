Гендиректор «Арсенала» отреагировал на слухи о возможном переходе Дзюбы

Генеральный директор тульского «Арсенала»прокомментировал информацию о том, что его клуб планирует подписать нападающего «Локомотива»

Сообщалось также, что Дзюба может продолжить карьеру в китайском «Шанхай Шэньхуа».

«Из прессы узнал об интересе нашего клуба к Дзюбе. Первый раз слышу об этом. У нас сейчас другие приоритеты: нет трансферного окна, никто никуда не переходит. Мы не занимаемся трансфером Артема, а занимаемся решением наших турнирных задач.

Честно, не понимаю, откуда эта новость и кто ее придумал. С Дзюбой у меня прекрасные личные отношения. Желаю ему всяческих успехов в "Локомотиве". Думаю, Артем, как и мы, сам удивлен этой новости», — приводит слова Зотова Sport24.

Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитано до июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за «железнодорожников» 23 матча, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.