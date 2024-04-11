ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» — «Манчестер Сити»Выиграли зрители. «Манчестер Сити» и «Реал» устроили незабываемый хаос в Мадриде
  • 14:12
    • Хачанов выиграл у Медведева на «Мастерсе» в Монте-Карло
  • 11:28
    • Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам марта
    Все новости спорта

    Григорян об игре «Ростова»: Никому из наших тренеров не удавалось вывести прессинг на такой уровень

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов
    Российский тренер Александр Григорян высказался об игре «Ростова» в последних матчах.

    Валерий Карпин
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Валерий Карпин

    «В этих матчах качество прессинга — самое высокое за всю историю российского футбола, никому из наших тренеров не удавалось вывести это на такой уровень. По сути дела, очень похоже на "Ливерпуль" двух-трехлетней давности», — приводятся слова Григоряна на сайте РПЛ.

    Ранее сообщалось о том, что наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером российской Премьер-лиги в марте.

  • «Сейчас в "Спартаке" достоин работать именно Карпин». Дмитрий Хомуха — о результатах Кубка России, проблемах молодежного футбола и лимите на легионеров
  • Эксклюзивное интервью с тренером, приводившим юношескую сборную России к золоту чемпионата Европы
  • 04/04/2024

    • В прошлом месяце ростовчане провели 3 матча в рамках чемпионата России, в которых обыграли «Крыльев Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и московское «Динамо» (4:1).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Металлург» Мг преуспеет в домашней игре?
  • «Металлург» Мг — «Автомобилист». Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Станет ли «Аталанта» проблемой для «Ливерпуля»?
  • «Ливерпуль» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Кто выиграет итальянскую дуэль в Лиге Европы?
  • «Милан» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.56
  • Экспресс дня 11 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Милан — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Байер — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Плимут — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Салернтина
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Арарат-Армения — Арарат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры