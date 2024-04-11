Григорян об игре «Ростова»: Никому из наших тренеров не удавалось вывести прессинг на такой уровень

Российский тренервысказался об игрев последних матчах.

«В этих матчах качество прессинга — самое высокое за всю историю российского футбола, никому из наших тренеров не удавалось вывести это на такой уровень. По сути дела, очень похоже на "Ливерпуль" двух-трехлетней давности», — приводятся слова Григоряна на сайте РПЛ.

Ранее сообщалось о том, что наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером российской Премьер-лиги в марте.

В прошлом месяце ростовчане провели 3 матча в рамках чемпионата России, в которых обыграли «Крыльев Советов» (2:0), «Краснодар» (2:1) и московское «Динамо» (4:1).