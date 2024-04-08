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    Семин: Физическое состояние «Динамо» в матче со «Спартаком» было не в лучшем виде

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    Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о поражении «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Всегда бывают ошибки. И они приводят к поражениям. Я думаю, что физическое состояние "Динамо" в матче со "Спартаком" было не в лучшем виде. Кто использует свои моменты, кто допускает меньше ошибок — тот побеждает.

    Матч для "Динамо" был не самый лучший. Конечно, реализация должна была быть более качественной, тогда бы "Динамо" заранее закончило бы матч со Спартаком», — сказал Семин Чемпионату.

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    • После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (35 баллов).

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