Семин: Физическое состояние «Динамо» в матче со «Спартаком» было не в лучшем виде

Экс-тренервысказался о поражении в матче 23-го тура РПЛ со(1:2).

«Всегда бывают ошибки. И они приводят к поражениям. Я думаю, что физическое состояние "Динамо" в матче со "Спартаком" было не в лучшем виде. Кто использует свои моменты, кто допускает меньше ошибок — тот побеждает.

Матч для "Динамо" был не самый лучший. Конечно, реализация должна была быть более качественной, тогда бы "Динамо" заранее закончило бы матч со Спартаком», — сказал Семин Чемпионату.

После этого матча «Динамо» занимает 3-е место в таблице РПЛ с 38-ю очками в активе. «Спартак» — на 6-й позиции (35 баллов).