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    Тренер «Монтеррея» назвал Месси «одержимым карликом с лицом дьявола»

    Футбол MLS Интер Майами
    В интернете появилась аудиозапись. В ролике ассистент тренера мексиканского «Монтеррея» Нико Санчес назвал нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси «одержимым карликом».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он прижал кулак к моему лицу и спросил: "Кем ты себя возомнил?" Однако поскольку я не глядел на него и хранил молчание, это лишь усугубило ситуацию.

    А идиот Мартино стоял передо мной и говорил: "Эй, дурак, ты сейчас заплачешь?" Возможно, они удалили все видеозаписи. То, что они сделали, по-настоящему серьезно», — цитирует Санчеса The Guardian.

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    В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Монтеррей» в гостях обыграл «Интер Майами» без Месси со счетом 2:1.

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