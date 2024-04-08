Гендиректор «Пари НН»: Кучаев уже тренируется в общей группе

Генеральный директорвысказался о состоянии полузащитника команды

«Кучаев уже тренируется в общей группе, всё в порядке. Но решение, сможет ли он играть, будет приниматься накануне матча с Оренбургом», — сказал Мелик-Гусейнов Чемпионату.

Напомним, что Кучаев стал игроком «Пари НН» в феврале этого года, подписав контракт до конца нынешнего сезона.

После 22-х туров в российской Премьер-лиге нижегородская команда занимает 10-е место в таблице с 28-ю очками в активе. В следующем матче «Пари НН» сыграет против «Оренбурга» 14-го апреля.