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    Гендиректор «Пари НН»: Кучаев уже тренируется в общей группе

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    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о состоянии полузащитника команды Константина Кучаева.

    «Пари НН»
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    «Пари НН»

    «Кучаев уже тренируется в общей группе, всё в порядке. Но решение, сможет ли он играть, будет приниматься накануне матча с Оренбургом», — сказал Мелик-Гусейнов Чемпионату.

    Напомним, что Кучаев стал игроком «Пари НН» в феврале этого года, подписав контракт до конца нынешнего сезона.

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