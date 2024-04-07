Черов о поражении «Факела»: ЦСКА хорошо реализовал свои шансы, поэтому так сложилось

Защитниквысказался о крупном поражении своей команды в матче 23-го тура РПЛ с(1:4).

«Мы выходили заряженными, да и неплохо начали, но ЦСКА хорошо реализовал свои шансы, поэтому так сложилось. Оборона начинается не с защиты, а вся команда принимает участие.

Всей командой в некоторых моментах сыграли неправильно, плюс хороший уровень игроков ЦСКА, а отсюда и такой результат», — передает слова Черова Чемпионат.

После этого матча «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. В следующем матче воронежцы сыграют против «Ростова» 14-го апреля.