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    Черов о поражении «Факела»: ЦСКА хорошо реализовал свои шансы, поэтому так сложилось

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    Защитник «Факела» Василий Черов высказался о крупном поражении своей команды в матче 23-го тура РПЛ с ЦСКА (1:4).

    Василий Черов
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    Василий Черов

    «Мы выходили заряженными, да и неплохо начали, но ЦСКА хорошо реализовал свои шансы, поэтому так сложилось. Оборона начинается не с защиты, а вся команда принимает участие.

    Всей командой в некоторых моментах сыграли неправильно, плюс хороший уровень игроков ЦСКА, а отсюда и такой результат», — передает слова Черова Чемпионат.

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    • После этого матча «Факел» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе. В следующем матче воронежцы сыграют против «Ростова» 14-го апреля.

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