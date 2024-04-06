Постекоглу: Игрок не станет переходить в «Тоттенхэм», если хочет выиграть ЛЧ

Главный тренеррассказал о том, каких футболистов хотел бы видеть в своей команде.

«Если игрок хочет победить в Лиге чемпионов и это всё, что ему нужно, то он не станет переходить в "Тоттенхэм". Он просто перейдёт в клуб Лиги чемпионов. Я хочу, чтобы в "Тоттенхэм" приходили люди, которые знают этот клуб и понимают, с какой проблемой мы столкнулись.

Перед нами стоит вызов. Мы отличаемся от других клубов тем, что какое-то время не добивались успехов, поэтому я ищу человека определённого типа, который скажет: "Знаете что, хоть они и не в Лиге чемпионов, но, если я выиграю с ними (трофей), это может что-то значить для моей карьеры. Я готов к этому бою", — приводит слова Постекоглу журналист Бен Джейкобс.

После 30-и туров "Тоттенхэм" занимает 5-е место в таблице АПЛ с 57-ю очками в активе. В следующем матче "шпоры" сыграют против 7-го апреля против "Ноттингем Форест" в 20:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.