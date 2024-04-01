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    «Челси» продаст двух ведущих футболистов

    Футбол Челси Трансферы
    «Челси» планирует продать как минимум двух ведущих игроков, утверждают британские СМИ.

    Конор Галлахер
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    Конор Галлахер

    По информации журналиста Дункана Каслса, летом лондонскую команду покинут защитник Рис Джеймс и полузащитник Конор Галлахер.

    «Челси» надеется получить за них в общей сложности около 100 миллионов фунтов.

    Источник уточняет, что «Челси» вынужден расстаться с Джеймсом и Галлахером, чтобы избежать нарушения финансовых правил английской Премьер-лиги.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Джеймса в 50 миллионов евро, а Галлахера — в 48 миллионов.

    «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 28 туров.

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