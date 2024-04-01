«Челси» продаст двух ведущих футболистов

Конор Галлахер Фото: globallookpress.com
По информации журналиста Дункана Каслса, летом лондонскую команду покинут защитник Рис Джеймс и полузащитник Конор Галлахер.
«Челси» надеется получить за них в общей сложности около 100 миллионов фунтов.
Источник уточняет, что «Челси» вынужден расстаться с Джеймсом и Галлахером, чтобы избежать нарушения финансовых правил английской Премьер-лиги.
Transfermarkt оценивает стоимость Джеймса в 50 миллионов евро, а Галлахера — в 48 миллионов.
«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ после 28 туров.