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    Тренер «Рубина» Рахимов: В целом команда заслужила победу

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    Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе своей команды в матче 22-го тура РПЛ с «Ахматом» (2:1).

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Мы могли просто упустить этот матч. Я говорил с игроками об этом в раздевалке. Когда уверенность начала перерастать в самоуверенность, пижонство в каких-то моментах, вы ломаете себе игру. Вы забили хорошие голы, комбинируете, хорошо организованы, но почему вы позволяете себе такие эпизоды, нельзя играть с высокомерием и без концентрации.

    Если вы держите уровень, то держать нужно 90 минут. Но если брать большую часть матча, то позитивных моментов было больше, чем негативных. В целом команда заслужила победу», — сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции.

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