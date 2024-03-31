Тренер «Рубина» Рахимов: В целом команда заслужила победу

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче 22-го тура РПЛ с(2:1).

«Мы могли просто упустить этот матч. Я говорил с игроками об этом в раздевалке. Когда уверенность начала перерастать в самоуверенность, пижонство в каких-то моментах, вы ломаете себе игру. Вы забили хорошие голы, комбинируете, хорошо организованы, но почему вы позволяете себе такие эпизоды, нельзя играть с высокомерием и без концентрации.

Если вы держите уровень, то держать нужно 90 минут. Но если брать большую часть матча, то позитивных моментов было больше, чем негативных. В целом команда заслужила победу», — сказал Рахимов на послематчевой пресс-конференции.

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице чемпионата России с 32 очками в активе. В следующем матче казанцы сыграют против «Оренбурга» 8-го апреля.