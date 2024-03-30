Костанте: Никогда не существовало заговора против Моуринью

Полузащитникответил на вопрос о том, повлияли ли игроки итальянской команды на увольнение

«Хочу раз и навсегда прояснить, что никогда не существовало заговора против Моуринью. Никогда! Это всё ложь. Футбол работает так, что, когда дела идут плохо, первым под давление попадает тренер, хотя он и не единственный виновник. Так что это очередная чушь.

Поверьте мне: мы узнали о том, что происходит, утром в день увольнения Моуринью», — приводит слова Кристанте Corriere dello Sport.

Напомним, что 16-го января 2024-го года стало известно о том, что руководство «Ромы» решило уволить Жозе Моуринью с поста главного тренера.

После 29-и туров команда занимает 5-е место в таблице Серии А с 51-м очком в активе.