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    Костанте: Никогда не существовало заговора против Моуринью

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    Полузащитник «Ромы» Бриан Костанте ответил на вопрос о том, повлияли ли игроки итальянской команды на увольнение Жозе Моуринью.

    Жозе Моуринью
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    Жозе Моуринью

    «Хочу раз и навсегда прояснить, что никогда не существовало заговора против Моуринью. Никогда! Это всё ложь. Футбол работает так, что, когда дела идут плохо, первым под давление попадает тренер, хотя он и не единственный виновник. Так что это очередная чушь.

    Поверьте мне: мы узнали о том, что происходит, утром в день увольнения Моуринью», — приводит слова Кристанте Corriere dello Sport.

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  • 27/03/2024

    • Напомним, что 16-го января 2024-го года стало известно о том, что руководство «Ромы» решило уволить Жозе Моуринью с поста главного тренера.

    После 29-и туров команда занимает 5-е место в таблице Серии А с 51-м очком в активе.

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