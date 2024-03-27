Тренер сборной Украины о победе над Исландией: В перерыве игроки говорили на повышенных тонах

Главный тренер сборной Украиныпрокомментировал победу над(2:1) в решающем матче квалификации Евро-2024.

«С Боснией (в полуфинале квалификации — прим.) был самый трудный матч, потому что на кону стояло очень много. Я благодарен ребятам, что в последние пять минут они перехватили инициативу и вырвали игру.

Сегодня тоже был очень сложный матч, но мы контролировали игру. К сожалению, первыми пропустили гол, но создавали моменты и понимали за счет чего мы хотим победить.

К сожалению, мы пропустили, но мне очень важно, как мы среагировали на эту ошибку — мы пытались идти вперед и создавали моменты. Мы победили по игре.

В перерыве матча мы кое-что подкорректировали, но важно, что сами игроки были очень недовольны показываемой ими игрой. Они действительно говорили на повышенных тонах. Может, это помогло. Все понимали цену этой победы. То, что мы сделали во втором тайме — заслуга всех, кто был в раздевалке.

К сожалению, мы очень часто пропускаем первыми. Это плохо, но хорошо, что мы быстро реагируем», — приводит слова Реброва Tribuna.com.

На групповом этапе чемпионата Европы сборная Украины сыграет с командами Бельгии, Словакии и Румынии.