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    Рахимов: Должны постараться показать свои лучшие качества в матче с «Ахматом»

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    Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче с «Ахматом».

    Рашид Рахимов
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    Рашид Рахимов

    «Как настроение в команде после возвращения в Казань? Настроение нормальное. Погода, правда, немного подводит, но ничего страшного, мы должны к этим моментам адаптироваться. Приятно возвращаться, долго нас не было, было больше двух месяцев сборов. Нужно адаптироваться к погодным условиям и готовиться к игре.

    Как состояние игроков? Не все здоровы. Сегодня мы говорили с медштабом о тех игроках, которым нежелательно проводить общекомандную тренировку. Если нам говорят, что кому-то желательно провести тренировку в фитнесе, с тренером по физподготовке, то мы идём навстречу. За несколько дней до матча рисковать мы не будем. Но те, кто готов, проведут нормальную полноценную тренировку. В связи с погодой нам пришлось скорректировать тренировку, убрать тактические упражнения и единоборства. Поменяли, чтобы не стоять на поле, а интенсивно провести часовое занятие.

    Всегда соперники, которые борются за выживание и находятся недалеко от зоны стыковых матчей, они наиболее опасны. Это процесс выживания, борьбы, мы знаем, что нас ждёт очень тяжелый матч. Готовимся. Мы должны постараться показать свои лучшие качества», — приводит слова Рахимова пресс-служба «Рубина».

    Матч пройдет в воскресенье, 31 марта. Начало игры — в 16:30 мск.

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