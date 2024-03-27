Кудряшов о завершении карьеры: В один прекрасный день понял — хватит

Бывший защитник сборной Россиирассказал, почему решил завершить карьеру.

Кудряшов завершил карьеру в начале 2024 года, несмотря на действующий контракт с воронежским «Факелом».

«Это не было спонтанно, я шел к этому, наверное, еще когда играл в "Антальяспоре". Начались у меня проблемы со спиной. До операции я думал, что, если мне ничего не поможет, я закончу карьеру. Были идеи уже чем заниматься. Но потом сделал операцию и вернулся в футбол, причем полностью забыл свои проблемы со спиной.

У меня закончился контракт. Я думал, будет у меня предложение — я поиграю, не будет — я готов закончить. Получилось договориться с "Факелом", я вернулся в Россию, играл, но мысль о том, что, может быть, хватит, может быть, пора, не покидала меня.

Так как мы знаем, что есть проблемы с логистикой в Воронеже, и эти переезды постоянные, постоянно из дома уезжаешь, маленькая дочка, хочется видеть, как она растет, участвовать в воспитании. Вот это всё накапливалось у меня в голове, и зимой на сборах я чувствовал, что мне тяжело, все-таки не молодой уже.

И в один прекрасный день я понял, что, наверное, хватит. Супруга поддержала меня в этом решении, поэтому в принципе мне это не далось тяжело. Я на протяжении чуть больше года к этому шел и не жалею, что закончил карьеру, так как от нагрузок я чувствовал, что еще чуть-чуть — и что-то сломается во мне», — сказал Кудряшов в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24».