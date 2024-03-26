Черчесов: Сложно оценить команду и каждого игрока, когда нет соревновательного фактора

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался об игре национальной команды в товарищеском матче против Сербии (4:0).

«Сдаем ли мы на фоне лучших европейских сборных? Если сравнивать с Сербией, то они плюс‑минус рядом с нами. Но контрольный матч — это контрольный матч. Когда нет соревновательного фактора, когда нет давления, сложно оценить команду и каждого игрока.

Когда я до ЧМ‑2018 выбирал лучших соперников по контрольным матчам, знал, что не так просто будет выиграть. Зато в таких матчах мы игроков проверили, чтобы понимать, на что мы готовы.

В матче с Сербией футболисты представили страну, выиграли. У них все в копилочку пойдет, на позитиве поедут в клубы», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Напомним, что сборная России разгромила Сербию со счетом 4:0 благодаря голам Антона Миранчука, Максима Осипенко, Алексея Миранчука и Ивана Сергеева.