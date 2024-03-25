Кечинов: С Абаскалем «Спартак» топчется на месте

Экс-футболиствысказался о работе главного тренера «красно-белых»в нынешнем сезоне.

«Не думаю, что сейчас произойдёт отставка Абаскаля. Руководство дождётся конца сезона, посмотрит, на каком месте будет "Спартак", и сделает выводы. Тогда станет понятно, какова дорога вместе с Абаскалем: либо вперёд, либо топтание на месте. Думаю, судьба Абаскаля в "Спартаке" практически решена. Осталось только дождаться.

На мой взгляд, с ним у "Спартака" больше идёт топтание на месте. У Абаскаля было достаточно времени. В прошлом сезоне мы видели, что у команды яркая игра в атаке, но в обороне есть проблемы.

Сейчас игра с "Зенитом" показала, что хорошо поработали над игрой в обороне на сборах. Но тут же с "Факелом" происходит то, что мы видели», — сказал Кечинов Чемпионату.

После 20-и туров в РПЛ «Спартак» занимает 6-е место в таблице с 31-м очком в активе. В следующем матче «красно-белые» сыграют против «Урала» 30-го марта в 19:00 мск.