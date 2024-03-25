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    Кечинов: С Абаскалем «Спартак» топчется на месте

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    Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о работе главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля в нынешнем сезоне.

    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартак»
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    Гильермо Абаскаль — главный тренер «Спартак»

    «Не думаю, что сейчас произойдёт отставка Абаскаля. Руководство дождётся конца сезона, посмотрит, на каком месте будет "Спартак", и сделает выводы. Тогда станет понятно, какова дорога вместе с Абаскалем: либо вперёд, либо топтание на месте. Думаю, судьба Абаскаля в "Спартаке" практически решена. Осталось только дождаться.

    На мой взгляд, с ним у "Спартака" больше идёт топтание на месте. У Абаскаля было достаточно времени. В прошлом сезоне мы видели, что у команды яркая игра в атаке, но в обороне есть проблемы.

    Сейчас игра с "Зенитом" показала, что хорошо поработали над игрой в обороне на сборах. Но тут же с "Факелом" происходит то, что мы видели», — сказал Кечинов Чемпионату.

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