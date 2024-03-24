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    Лапорт о причинах ухода из «Ман Сити»: Два года играл на той позиции, на которой не хотел играть

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    Защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт рассказал о том, почему решил уйти из «Манчестер Сити».

    Эмерик Лапорт
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    Эмерик Лапорт

    «Я два года играл на той позиции, на которой не хотел играть. Когда проходит год, два, а ты играешь не в идеальном для себя месте, это немного расстраивает, потому что ты не показываешь себя с лучшей стороны.

    Можно прилагать любые усилия. Я привык играть на позиции центрального защитника, а не на фланге. Это не совсем идеальная позиция для меня.

    Кроме того, за последние три года моего пребывания в команде подписали много других центральных защитников, поэтому пришло время уходить», — приводит слова Лапорта Manchester Evening News.

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    • Игрок обороны пополнил состав «Аль-Насра» летом 2023-го года. В нынешнем сезоне Лапорт провел за команду 30 матчей, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

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