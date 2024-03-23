ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Винисиус ЖуниорЗабудьте о Joga Bonito. В сборной Бразилии полный бардак
  • 11:20
    • КХЛ перенесла матч «Спартак» — «Металлург»
  • 15:24
    • Все игры тура под эгидой РФС перенесены
  • 09:53
    • Матч между сборными России и Парагвая отменен
    Все новости спорта

    Transfermarkt составил сборную самых дорогих игроков Европы

    Футбол Португалия Сборная Хорватии Сборная Франции Футбол Франции Сборная Англии Футбол Англии Сборная Германии Футбол Германии Сборная Норвегии
    Интернет-портал Transfermarkt сделал символическую сборную наиболее дорогих игроков европейского футбола.

    Килиан Мбаппе
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Килиан Мбаппе

    Больше всего в ней англичан (четыре человека), также в ней два француза и два португальца.

    Вратарь: Диогу Кошта (€ 45 млн, Португалия).

    Защитники: Йошко Гвардиол (€ 75 млн, Хорватия), Рубен Диаш (€ 80 млн, Португалия), Вильям Салиба (€ 80 млн, Франция), Трент Александер-Арнольд (€ 70 млн, Англия).

    Полузащитники: Деклан Райс (€ 110 млн, Англия), Джуд Беллингем (€ 180 млн, Англия), Джамал Мусиала (€ 110 млн, Германия).

    Нападающие: Килиан Мбаппе (€ 180 млн, Франция), Эрлинг Холанд (€ 180 млн, Норвегия), Букайо Сака (€ 130 млн, Англия).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Серия «Автомобилиста» и СКА не закончится в четвертом матче?
  • «Автомобилист» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Смогут ли Англия и Бразилия определить сильнейшего?
  • Англия — Бразилия. Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Смогут ли французы взять реванш у немцев?
  • Франция — Германия. Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.11
  • Экспресс дня 23 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Англия — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Франция — Германия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.97
  • Прогноз на матч Тунис — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.91
  • Прогноз на матч Калинская — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 21:00
    •  10.25
  • Прогноз на матч Алькарас — Карбальес-Баэна
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фучович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Италия — Эквадор
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры