Transfermarkt составил сборную самых дорогих игроков Европы

Килиан Мбаппе Фото: globallookpress.com
Больше всего в ней англичан (четыре человека), также в ней два француза и два португальца.
Вратарь: Диогу Кошта (€ 45 млн, Португалия).
Защитники: Йошко Гвардиол (€ 75 млн, Хорватия), Рубен Диаш (€ 80 млн, Португалия), Вильям Салиба (€ 80 млн, Франция), Трент Александер-Арнольд (€ 70 млн, Англия).
Полузащитники: Деклан Райс (€ 110 млн, Англия), Джуд Беллингем (€ 180 млн, Англия), Джамал Мусиала (€ 110 млн, Германия).
Нападающие: Килиан Мбаппе (€ 180 млн, Франция), Эрлинг Холанд (€ 180 млн, Норвегия), Букайо Сака (€ 130 млн, Англия).