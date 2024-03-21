Колосков заявил, что задачей Карпина является подготовка сборной России к Евро-2028

Почетный президент РФСвысказался о будущемв сборной России.

«Нужно ли продлевать контракт? Не вижу причин, по которым этого нельзя было бы делать. Карпин вполне справляется со своей работой, пользуется уважением у футболистов, в хороших деловых отношениях с руководством РФС, в основном прекрасное отношение с прессой… Ему ничего не мешает продолжить работать в сборной. Я полностью поддержал бы, если такое конкретно решение примет РФС.

В контракте надо прописывать сроки. Я думаю, что здесь, как правило, продлевают на цикл до двух или до четырех лет. Это уже руководство должно решить. Но контракт должен быть подписан на продолжительное время, не на несколько месяцев или до конца сезона. Задачей должна стать подготовка команды к чемпионату Европы 2028 года, вот до 2028 года и контракт.

Задача одна — поддерживать боеспособность команды. Других задач нет. Для этого надо проводить сборы, контрольные игры… Все, что сейчас организовывается под руководством РФС, делается с этой целью», — цитирует Колоскова «Спорт день за днем».

Матч Россия — Сербия пройдет 21 октября в Москве на стадионе «Динамо», начало — в 20:00 мск. LiveSport.Ru проведет онлайн-трансляцию этой игры.