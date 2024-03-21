Сборная Японии выиграла у Северной Кореи в отборе ЧМ-2026

Сборнаяодержала победу надв домашнем матче отборочного турнира ЧМ-2026.

Игра в Токио завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Автором единственного гола стал Ао Танака, поразивший ворота гостей через две минуты после стартового свистка.

Сборная Японии занимает первое место в группе после трех туров — 9 очков. Северная Корея находится на второй строчке — 3 очка.