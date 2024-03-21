Сборная Японии выиграла у Северной Кореи в отборе ЧМ-2026

Ао Танака Фото: globallookpress.com
Игра в Токио завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.
Автором единственного гола стал Ао Танака, поразивший ворота гостей через две минуты после стартового свистка.
Сборная Японии занимает первое место в группе после трех туров — 9 очков. Северная Корея находится на второй строчке — 3 очка.
Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Азия
Япония — Северная Корея 1:0
Гол: 1:0 Ао Танака (2') Япония: Дзион Судзуки, Юкинари Сугавара (Daiki Hashioka, 74'), Коу Итакура, Коки Матида, Хироки Ито, Рицу Доан (Сого Танигути, 74'), Хидемаса Морита (Ватару Эндо, 58'), Такуми Минамино (Такума Асано, 74'), Дайдзэн Маэда, Аясэ Уэда (Koki Ogawa, 81'), Ао Танака Северная Корея: Il Gwan Jong (Kuk-Jin Kim, 68'), Kwang-Song Han, Chung-Song Paek, Ju Song Choe (Il-Song Ri, 46'), Un-Chol Ri (Kuk-Chol Kang II, 46'), Kuk-Bom Kim, Pom-Hyok Kim (In-Ju Mun, 83'), Yu-Song Kim, Kuk-Chol Jang, Kyong-Sok Kim (Ok-Chol Choe, 52'), Ju-Hyok Kang Предупреждения: Kuk-Chol Jang (20'), Хироки Ито (60'), Il-Song Ri (73'), Kuk-Chol Kang II (75')