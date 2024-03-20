Милошевич: Мы тренировали пенальти перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговинывысказался о предстоящем матче против Украины в отборе на Евро-2024.

«Я уже несколько раз повторял, что если бы я не верил, что мы можем добиться необходимого результата, меня бы здесь даже не было. Думаю, ребята рассуждают так же.

Да, мы тренировали одиннадцатиметровые удары. Очень важно быть готовыми к любому сценарию, который может произойти.

Завтрашний матч должен быть быстрым и результативным. Моя идея — как можно быстрее добраться до ворот соперника и пробить по ним. Я не сторонник долгосрочного владения мячом», — цитирует Милошевича официальный сайт УАФ.

Напомним, встреча между украинской и боснийской сборными состоится 21 марта. Победитель сыграет с лучшим из пары Исландия — Израиль.

В рамках трёх стыковых турниров 21 марта состоится шесть полуфиналов, а 26 марта — три финала. Три победителя финалов станут участниками Евро-2024, который пройдет в Германии.