Лодыгин: Сафонов готов к карьере в Европе

Вратарь «Панатинаикоса» и сборной Россиисчитает, что голкипер «Краснодара»готов к переходу в европейский клуб.

«До этого ни с кем из игроков сборной не общался. Только с Андреем Луневым мы встречались на сборах. Там мы приятно с ним побеседовали. Можно сказать, что ему не хватало русского языка, где‑то поговорить, высказаться, вспомнить о прошлом.

Больше ни с кем не общался, потому что тех, с кем я был в сборной раньше, уже давно в сборную не вызывают. Головин был, больше никого. Даже когда Кузяева начали вызывать, меня в сборной уже не было.

Думаю, что Сафонов готов к карьере в Европе. Он сам хочет. Ребята задавали вопросы про чемпионат Греции, но про еврокубки — нет», — приводит слова Лодыгина «Матч ТВ».

Transfermarkt оценивает стоимость Сафонова в 18 миллионов евро.