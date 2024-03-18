Гладилин: Никакой трагедии у «Краснодара» нет, надо продолжать работать

Бывший главный тренервысказался о шансахна победу в российской Премьер-лиге сезона 2023/2024.

«Прежде всего, они встречались с хорошими командами. И "Рубин", и "Ростов" — достойные команды, тем более "Ростов" играл дома. В прошлом году они отлично выступали, в этом немного не складывались дела, но все равно это хорошая и крепкая команда.

Никакой трагедии у "Краснодара" нет, надо продолжать работать дальше, у них отличный набор очков, с которым можно биться не только за медали, но и за победу в чемпионате», — цитирует Гладилина «Газета.Ru».

После 20-и туров «Краснодар» занимает 2-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе.