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    Тен Хаг высказался о победе в матче с «Ливерпулем»

    Футбол Кубок Англии Футбол Англии Манчестер Юнайтед Ливерпуль
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг подвел итог матча с «Ливерпулем» (4:3) в Кубке Англии.

    Эрик тен Хаг
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    Эрик тен Хаг

    «Я думаю, что первые 35 минут были лучшими в нашем сезоне.

    Мы действительно были там, действовали как команда. Но потом между линиями появляются пробелы, а ты не можешь допустить этого против "Ливерпуля". Тогда они переигрывают тебя, и после перерыва всё продолжается.

    Нам пришлось измениться. Мы пошли на риск, вышли один на один, и игроки были замечательными — менталитет, отношение были такими замечательными. У них была твёрдая вера в победу в этой игре. Мы пошли на это, и у нас это получилось», — цитирует тен Хага Sky Sports.

    «Манчестер Юнайтед» завоевал путевку в 1/2 финала Кубка Англии.

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