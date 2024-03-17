Тен Хаг высказался о победе в матче с «Ливерпулем»

Главный тренерподвел итог матча с(4:3) в Кубке Англии.

«Я думаю, что первые 35 минут были лучшими в нашем сезоне.

Мы действительно были там, действовали как команда. Но потом между линиями появляются пробелы, а ты не можешь допустить этого против "Ливерпуля". Тогда они переигрывают тебя, и после перерыва всё продолжается.

Нам пришлось измениться. Мы пошли на риск, вышли один на один, и игроки были замечательными — менталитет, отношение были такими замечательными. У них была твёрдая вера в победу в этой игре. Мы пошли на это, и у нас это получилось», — цитирует тен Хага Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» завоевал путевку в 1/2 финала Кубка Англии.