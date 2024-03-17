Силкин о дебютном голе Захаряна: Это должно придать Арсену сил, но посмотрим, что будет дальше

Экс-тренервысказался о 1-м забитом мяче полузащитниказа

«Неизвестно, даст ли забитый гол раскрыться Захаряну. Хорошо, что он отметился мячом, но смотрите, сколько он не забивал. Гол, конечно, должен придать Арсену сил, но посмотрим, что будет дальше.

Неизвестно, пойдёт или нет, но факт в том, что он потерял место в стартовом составе "Реала Сосъедад". Захаряна вызвали в сборную России — это плюс, но его вызвали в команду не одного. Арсену нужно выйти на поле и удачно сыграть», — сказал Силкин Чемпионату.

В нынешнем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере, забил гол и сделал голевую передачу.

Ранее сам полузащитник поделился впечатлениями от дебютного гола за испанскую команду.