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    Захарян после дебютного гола за «Реал Сосьедад»: Много сообщений с поздравлениями было

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    Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян высказался о своем дебютном голе за «бело-голубых» в Примере.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Первый гол совпал с тем, что на следующий день поехал в сборную? Есть ли связь между этими событиями? Я думал об этом, но не знаю, если честно. Приятно, что забил.

    С таким хорошим настроением прилетел сюда. Много сообщений с поздравлениями было. Телефон разрывался, пытался всем ответить», — сказал Захарян в интервью на официальном канале сборной России в YouTube.

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    • Напомним, что полузащитник отличился забитым мячом в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0). В нынешнем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере, забил гол и сделал голевую передачу.

    После матча с «Кадисом» полузащитник отправился в расположение сборной России на мартовские товарищеские матчи. Национальная команда сыграет против Сербии 21-го марта и Парагвая 25-го числа.

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