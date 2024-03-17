Захарян после дебютного гола за «Реал Сосьедад»: Много сообщений с поздравлениями было

Российский полузащитниквысказался о своем дебютном голе за «бело-голубых» в Примере.

«Первый гол совпал с тем, что на следующий день поехал в сборную? Есть ли связь между этими событиями? Я думал об этом, но не знаю, если честно. Приятно, что забил.

С таким хорошим настроением прилетел сюда. Много сообщений с поздравлениями было. Телефон разрывался, пытался всем ответить», — сказал Захарян в интервью на официальном канале сборной России в YouTube.

Напомним, что полузащитник отличился забитым мячом в матче 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0). В нынешнем сезоне Захарян провел 20 матчей за «Реал Сосьедад» в Примере, забил гол и сделал голевую передачу.

После матча с «Кадисом» полузащитник отправился в расположение сборной России на мартовские товарищеские матчи. Национальная команда сыграет против Сербии 21-го марта и Парагвая 25-го числа.