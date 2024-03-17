«МЮ» планирует приобрести лидера «Кристал Пэлас»

определился с одной из главных трансферных целей.

По информации Daily Express, «МЮ» планирует приобрести атакующего полузащитника «Кристал Пэлас» Майкла Олисе.

Источник отмечает, что в руководстве английского клуба нет тех, кто был бы против подписания 22-летнего футболиста.

В текущем сезоне Олисе провел в английской Премьер-лиге 11 матчей, забил шесть мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Олисе в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «МЮ» может купить центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта.