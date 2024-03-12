ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Интер» — «Атлетико»ЛЧ. Второй раунд «дерби Марадоны», шанс для «Арсенала», интрига в Мадриде
    Все новости спорта

    «Манчестер Юнайтед» определился с главной трансферной целью

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Эвертон Трансферы
    Английский «Манчестер Юнайтед» сделал своей главной трансферной целью центрального защитника «Эвертона» Джеррэда Брэнтуэйта, сообщает Mirror.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    По информации источника, 21-летний футболист впечатлил главного тренера «Юнайтед» Эрика тен Хага и скаутский отдел клуба, однако Брэнтуэйта собираются приобрести даже в случае увольнения нидерландского специалиста.

    На фоне ужесточения правил финансового фэйр-плей новый владелец «красных дьяволов» стремится инвестировать в молодых талантов, способных обеспечить «Юнайтед» максимальную отдачу от вложенных средств.

    Брэнтуэйт выступает за «Эвертон» с 2020 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «Эвертон» 31 матч во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2027 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пройдет ли «Барселона» «Наполи»?
  • «Барселона» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Отыграется ли «Арсенал» после поражения от «Порту»?
  • «Арсенал» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Сможет ли ЦСКА выйти в полуфинал Кубка России?
  • ЦСКА — «Ростов». Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.57
  • Экспресс дня 12 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Барселона — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Арсенал — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Химки — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Шелтон — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 04:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Зверев — Де Минор
  • Теннис
  • Завтра в 01:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Марожан — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры