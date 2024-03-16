Постекоглу: Во втором тайме мы не справились с задачей — интенсивность заметно упала

Главный тренервысказался о крупном поражении команды в матче против(0:3).

«Мы не были хороши, особенно во втором тайме. До перерыва игра была равной, но мы пропустили разочаровывающий гол. Во втором тайме мы не справились с задачей — интенсивность заметно упала.

Мы были плохи в чужой трети, но я бы сказал, что вся наша игра не была в порядке. Весь сезон мы гордились интенсивностью и темпом нашей игры, но в сегодняшнем втором тайме этого не было», — цитирует Постекоглу BBC.

Победа позволила «Фулхэму» набрать 38 очков и подняться на 12-е место в турнирной таблице. У «Тоттенхэма» осталось 53 пункта и пятая строчка.