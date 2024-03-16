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    «Болонья» вырвала победу у «Эмполи»

    «Эмполи» — «Болонья»: счет матча 0:1, обзор гола

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    В матче 29-го тура итальянской Серии А «Эмполи» в родных стенах проиграл «Болонье» со счетом 0:1.

    «Болонья»
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    «Болонья»

    Автором единственного забитого мяча стал Джованни Фабиан уже на четвертой компенсированной минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Болонья 0:1
    Гол: 0:1 Giovanni Fabbian (90 + 4') Эмполи: Элия Каприле, Бартош Берешиньски, Себастьян Валюкевич, Себастьяно Луперто, Джузеппе Пеццелла (Либерато Кэкачей, 46'), Рэзван Марин, Юссеф Мале, Николо Камбьяги (Альберто Черри, 75'), Шимон Журовский (Виктор Коваленко, 66'), Эммануэль Гьяси (Тайронн Эбюэхи, 66'), M'Baye Niang (Франческо Капуто, 75') Болонья: Лукаш Скорупски, Алексис Салемакерс, Виктор Кристансен, Риккардо Калафьори, Сэм Бёкема (Tommaso Corazza, 73'), Джон Лукуми, Льюис Фергюсон (Михел Эбишер, 79'), Ремо Фройлер, Кацпер Урбаньски (Giovanni Fabbian, 79'), Йенс Одгор (Santiago Thomas Castro, 72'), Дан Ндой (Риккардо Орсолини, 57') Предупреждения: Себастьяно Луперто (28'), Джузеппе Пеццелла (30'), Юссеф Мале (90 + 6')

    Календарь и таблица Серии А

    После этой игры «Болонья» набрала 54 очка и закрепилась на четвертом месте в турнирной таблице. У «Эмполи» 25 баллов и 17-я строчка.

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