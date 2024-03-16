Де Хеа может продолжить карьеру в «Бетисе»

Бывший голкиперможет подписать контракт с. Об этом сообщает Todofichajes.

Стало известно, что руководство испанского клуба активно ищет замену 40-летнему голкиперу команды Клаудио Браво, который покинет «Бетис» по окончанию нынешнего сезона.

Отмечается, что де Хеа ведет переговоры с «Бетисом» еще с января этого года. Голкипер заверил руководство клуба, что заинтересован в переходе, но откажет испанскому клубу, если получит более заманчивое предложение.

В прошлом сезоне де Хеа провел 38 матчей за «Манчестер Юнайтед» в АПЛ, в которых пропустил 43 гола.